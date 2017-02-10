"Панамське досьє": затримано засновника компанії Mossack Fonseca, відомої з офшорного скандалу "Панамагейт"

Власників Mossack Fonseca звинувачують у сприянні в дачі хабарів, повідомляє Русская служба BBC.

Рамон Фонсека і Юрген Моссак затримані через кілька годин після обшуків, проведених генпрокуратурою Панами в офісах фірми, повідомляє іспанське інформаційне агентство EFE з посиланням на адвоката Еліаса Солано.

Панамська влада звинувачує Mossack Fonseca у створенні офшорних рахунків, через які бразильська будівельна компанія Odebrecht перераховувала кошти як хабарі високопосадовцям з різних країн.

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У заяві офісу генпрокурора йдеться, що звинувачення у справі про відмивання грошей пред'явлені 17 особам, пов'язаним з бразильським концерном. Імена обвинувачених не називаються.

Відразу після обшуків в Mossack Fonseca один з її засновників Рамон Фонсека заявив, що його фірма не пов'язана Odebrecht, але з неї зробили "козла відпущення". За його словами, це робиться для того, щоб відвести слідство від справжніх одержувачів хабарів.

Фонсека стверджує, що в серед тих, хто бере хабарі - президент Панами Хуан Карлос Варела, чиїм радником він був до скандалу з "панамським досьє". Варела нібито сам розповів Фонсекі, що в 2014 році отримав від Odebrecht гроші на виборчу кампанію.

Президент Варела заперечує звинувачення, заявляючи, що отримані ним кошти були "політичними пожертвами", а не хабарами.