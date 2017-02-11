Трамп висловлює підтримку Японії щодо островів Сенкаку

Про це заявив Трамп 10 лютого у Вашингтоні на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе, передає Радіо Свобода.

«Ми віддані безпеці Японії і всіх регіонів, які перебувають під її адміністративним контролем, а також подальшому посиленню нашого надзвичайно важливого союзу», – заявив Трамп.

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Острови, які у Японії називають Сенкаку, а у Китаї – Дяоутай, перебувають під контролем Токіо, але свої права на них висловлює і Китай.

У спільній заяві американський і японський лідери підтверджують усі статті американо-японського договору про безпеку від 1960 року.

Оглядачі відзначають, що залишаються неврегульованими розбіжності між Вашингтоном і Токіо щодо пакту про трансатлантичне партнерство, участь в якому Трамп повністю відкинув.