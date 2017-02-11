17 людей загинули через тисняву на футбольному стадіоні в Анголі

Інцидент стався у п'ятницю, 10 лютого, у північно-західній частині міста Уіге, повідомляє Associated Press. Сотні людей кинулися до одного із входів на стадіон, щоб потрапити на матч між командами Santa Rita de Cassia и Recreativo de Libolo.

В результаті тисняви деякі люди впали і були буквально розтоптані. Повідомляється, що деякі із загиблих - діти.

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Президент країни Хосе Едуардо висловив співчуття родинам загиблих та зобов'язав чиновників розпочати розслідування й надати допомогу потерпілим.

За даними Reuters, внаслідок інциденту постраждали близько 76 людей, 17 із яких загинули. П'ятеро поранених перебувають у важкому стані.

Відзначається, що сотні вболівальників штурмували вхід на 8-тисячний стадіон, щоб потрапити на гру першого дивізіону чемпіонату Анголи з футболу.