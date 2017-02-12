У Великобританії повідомили про суттєве зростання кіберагресії з боку Росії

У Великобританії зафіксували зростання кібератак з боку російських хакерів, в тому числі на урядові установи.

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Про це повідомляє The Sunday Times з посиланням на голову Центру національної кібербезпеки (NCSC) країни Кіарана Мартіна.

За його словами, російська агресія в кіберпросторі істотно посилилася, зокрема відзначається зростання кількості кібератак на «незахищені цілі», такі як місцеві ради, благодійні установи та університети, де хакери намагаються добути персональні дані або наукові розробки.

Крім того, зловмисники намагаються викрасти з баз даних урядових відомств секретну інформацію, що стосується зовнішньої політики і оборони, додав Мартін.

Він зазначив, що в Британії щомісяця фіксується близько 60 серйозних кібератак. Частина з них, за його інформацією, здійснюють хакери, яких спонсорує російський уряд.

Як зазначає The Sunday Times, у вівторок, 14 лютого, королева Великобританії Єлизавета ІІ відкриє новий кіберцентр NCSC.

Нагадаємо, за останній час про кібератаки з боку Росії повідомляли, зокрема Німеччина, Чехія, Норвегія та Нідерланди.