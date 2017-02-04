Російські хакери сотні разів безуспішно намагалися атакувати комп'ютери уряду Нідерландів – ЗМІ

Хакери з угруповань АРТ28 і АРТ29 кілька сотень разів пробували отримати доступ до баз даних членів нідерландського уряду, а також до комп'ютерів в офісі прем'єр-міністра Марка Рютте, повідомляє сьогодні газета De Volkskrant.

За даними видання, що посилається на джерела в силових структурах Нідерландів, хакери безуспішно здійснювали атаки протягом останніх шести місяців. Ці ж угруповання під назвами Fancy Bear і Cozy Bear відомі в США, де їх звинувачують у зломі серверів Демократичної партії, повідомляє Deutsche Welle.

Напередодні, 3 лютого, очільник розвідувальної служби Нідерландів AIVD Роб Бертоле у телепрограмі Een Vandaag заявив, що за останні півроку на сайт нідерландського уряду сотні раз здійснювали напади хакери з Росії, а також Китаю та Ірану.

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"Я вважаю, що це загроза для нашої демократії", - підкреслив Бертоле, уточнивши, що хакери, серед іншого, намагалися дістати доступ до електронної пошти державних службовців та працівників великих бізнес-корпорацій.

Раніше повідомлялося, що хакери з угрупування АРТ29 здійснили низку кібератак на електронну пошту співробітників державних служб Норвегії.

Парламентські вибори в Нідерландах намічені на 15 березня. З побоювання хакерських атак з боку зарубіжних країн влада країни має намір виключити з процесу підрахунку голосів комп'ютери і вести обробку бюлетенів на виборчих дільницях вручну.