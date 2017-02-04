У Норвегії заявили про кібератаки російських хакерів на держслужбовців

00:51, 04 лютого 2017
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Група хакерів APT29, яка вважається російською, здійснила кібератаку на електронну пошту дев'яти держслужбовців Норвегії.

REUTERS

Про це повідомляє РБК з посиланням на Associated Press.

Як заявив офіційний представник норвезької поліцейської служби безпеки Мартін Бернсен, дев'ять поштових акаунтів держслужбовців в Норвегії стали метою хакерської атаки з боку організації APT29, яка вважається російською.

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За його словами, застереження про атаки надійшло Норвегії від «закордонної спецслужби». Про яку саме спецслужбу йде мова, Бернсен не уточнив.

Фішингової атаки зазнала й сама норвезька поліцейська служба безпеки, а також військові та урядові структури. До засекреченої інформації хакери доступу не отримали, підкреслив Бернсен.

«Атаки мають ознаки, що вказують на те, що за ними стоїть організація, ідентифікована як APT29», — зазначив він, додавши, що ця організація називається також Cozy Bear і має відношення до Росії.

Також він повідомив про те, що між країнами існує «міжнародна кооперація», яка дозволяє їм застерігати одна одну про кібератаки, які, за його словами, відбуваються «регулярно».

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Теги: #хакери