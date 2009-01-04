Бойовики ХАМАС розправляються з іншими палестинцями

75 членів руху ФАТХ були поранені бойовиками руху ХАМАС, які підозрювали їх у співпраці з ізраїльськими військами або просто за те, що вони раділи ізраїльському вторгненню в контрольований ХАМАСом сектор Газа. Про це повідомляє The Jerusalem Post. Прихильникам ФАТХ, за інформацією газети, стріляли в ноги й ламали руки.

За даними видання, з тих же причин бойовики ХАМАС убили 35 палестинців. Про те, чи були всі вбиті членами палестинського руху ФАТХ, надходить суперечлива інформація.

Запеклі зіткнення між бойовиками двох палестинських рухів відбулися в секторі Газа влітку 2007 року. Тоді ХАМАСу вдалося встановити контроль над сектором. ФАТХ, лідером якого є голова Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас, контролює Західний берег річки Йордан.

Ізраїль продовжує розпочату ввечері 3 січня наземну операцію в секторі Газа. Ізраїльські війська оточують місто Газа.

Лента.ру