США ввели санкції проти віце-президента Венесуели
06:28, 14 лютого 2017Світ
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Адміністрація Дональда Трампа ввела санкції проти виконавчого віце-президента Венесуели Тарека Ель-Айссамі у зв'язку з його можливою причетністю до торгівлі наркотиками.
Тарек Ель-Айссамі / REUTERS
Про це у вівторок, 14 лютого, повідомляє DW.
Ель-Айссамі включений у список осіб, чиї активи заморожуються. Також американським фізичним та юридичним особам забороняється проводити з ним торгові операції.
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За твердженням адміністрації Трампа, Ель-Айссамі контролює маршрути наркопоставок в Мексику і Сполучені Штати. Також він підозрюється в координації операцій по збуту наркотичних речовин у Венесуелі.
У період президентства Уго Чавеса Тарек Ель-Айссамі очолював МВС Венесуели.
Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп порадив президентові Ірану Хасана Роухані бути обережнішими у виборі висловів.
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