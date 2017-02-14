Генсек ООН закликав реформувати Радбез

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до реформи Ради Безпеки організації та міжнародних фінансових установ. Про це він заявив, виступаючи на Всесвітньому саміті з питань управління в Дубаї (ОАЕ), повідомляє Центр новин ООН.

Гутерріш пояснив, що реформа необхідна, тому що Радбез втратив довіру.

"Якщо подивитися, наприклад, на ООН, то сьогодні наявна недовіра до Ради безпеки, ясне розуміння того, що Рада безпеки більше не відповідає логіці сьогоднішнього світу, який відрізняється від світу, що існував після Другої світової війни, коли була створений ця Рада", - сказав Гутерріш.

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Реформа назріла, оскільки потрібен ривок в дипломатії, спрямований на досягнення світу.

"Ми були свідками труднощів при подоланні глобальної фінансової кризи. Необхідні глибокі реформи глобальних інститутів. Реформи, які пов'язані з діяльністю Ради безпеки, а також фінансових інститутів... Але реформи потребують і всі аспекти нашої роботи", - заявив генсек

Раніше, члени Радбезу ООН в ході екстреного засідання одноголосно засудили недавнє ракетне випробування Пхеньяна. В ході екстреного засідання, скликаного за ініціативою США, Японії і Південної Кореї, учасники зустрічі пригрозили КНДР "подальшими серйозними заходами".