Радбез ООН погрожує КНДР "серйозними заходами"

Рада Безпеки (РБ) ООН у понеділок, 13 лютого, одноголосно засудила недавнє ракетне випробування Пхеньяна, назвавши його "серйозним порушенням" резолюцій РБ, як повідомляє DW.

В ході екстреного засідання, скликаного за ініціативою США, Японії і Південної Кореї, учасники зустрічі пригрозили КНДР "подальшими серйозними заходами".

Читайте такожТрамп заявив про намір "дуже жорстко" зайнятися Північною Кореєю

Текст заяви, підготовленої Сполученими Штатами, підтримали всі постійні члени Ради безпеки, включаючи Китай, який традиційно виступає на стороні Північної Кореї.

Запуск балістичної ракети, яка, за заявою Пхеньяну, є новим типом стратегічного озброєння, здатним нести ядерні боєголовки, був здійснений 12 лютого.

Як повідомило північнокорейське державне інформагентство ЦТАК, випробуваннями керував особисто північнокорейський лідер Кім Чен Ин.