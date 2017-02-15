Жителі Каліфорнії, евакуйовані через "діряву" греблю, повертаються до своїх будинків (фото, відео)

14:52, 15 лютого 2017
Світ
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Покинути свої будинки людям довелося через загрозу прориву на одній з найвищих американських гребель.

REUTERS

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У зоні ризику знаходилися 160 тисяч американців. Чиновники радять їм повернутися до звичайного життя і в той же час бути напоготові, щоб при необхідності виїхати знову.

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Зараз у Каліфорнії оголошено надзвичайний стан.

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Теги: #Каліфорнія#гребля