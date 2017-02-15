У Путіна відповіли на звинувачення в порушенні договору про крилаті ракети

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у середу, передає РІА Новости.

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"Ніхто офіційно не звинувачував Росію у порушенні РСМД. Ви згадали якусь інформацію, абсолютно знеособлену. Безумовно, Росія залишалася і залишається відданою своїм міжнародним зобов'язанням, в тому числі і в рамках згаданого вами договору", — сказав він, коментуючи публікацію.

Раніше The New York Times писав, що Росія таємно розгорнула нові крилаті ракети, незважаючи на скарги американських чиновників на те, що це порушує контрольний орієнтир Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, який допоміг поставити крапку в холодній війні.