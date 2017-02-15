Столтенберг: деякі союзники НАТО повідомили про причетність Росії до кібератак
Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Йенс Столтенберг заявляє, що деякі союзники Альянсу повідомили про причетність Росії до здійснення кібератак на їхні установи в Інтернеті.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Брюсселі.
Столтенберг повідомив, що у НАТО зафіксували різке збільшення кількості кібератак та кіберінцидентів.
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"Атаки були складнішими, інтенсивнішими, і ми отримували інформацію також від багатьох союзників НАТО про різні кіберінциденти та кіберзагрози", - заявив Столтенберг.
Також Столтенберг зазначив, що спостерігалася подібна схема здійснення атак на ресурси та мережу Альянсу. Генсек НАТО нагадав, що у 2016 році кількість кібератак на ресурси НАТО збільшилася на 60% у порівнянні з 2015 роком.
"І саме це є причиною, чому ми зміцнюємо нашу кібербезпеку: ми ділимося найкращими практиками, ми розвиваємо технології, і ми допомагаємо союзникам у зміцненні їхньої кібербезпеки", - наголосив Столтенберг.
"Існує декілька повідомлень від різних союзників, що Росія має стосунок принаймні до багатьох таких атак", - заявив він.
Нагадаємо, Столтенберг констатував зростання кількості кібератак на сайти Альянсу у 2016 році на 60%.
"Кіберзахист також є ключовим пріорітетом для НАТО. Минулого року НАТО зазнавало у середньому 500 кіберінцидентів на місяць, що потребувало втручання наших експертів", - повідомив Столтенберг.