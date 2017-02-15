Столтенберг: деякі союзники НАТО повідомили про причетність Росії до кібератак

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Брюсселі.

Столтенберг повідомив, що у НАТО зафіксували різке збільшення кількості кібератак та кіберінцидентів.

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"Атаки були складнішими, інтенсивнішими, і ми отримували інформацію також від багатьох союзників НАТО про різні кіберінциденти та кіберзагрози", - заявив Столтенберг.

Також Столтенберг зазначив, що спостерігалася подібна схема здійснення атак на ресурси та мережу Альянсу. Генсек НАТО нагадав, що у 2016 році кількість кібератак на ресурси НАТО збільшилася на 60% у порівнянні з 2015 роком.

"І саме це є причиною, чому ми зміцнюємо нашу кібербезпеку: ми ділимося найкращими практиками, ми розвиваємо технології, і ми допомагаємо союзникам у зміцненні їхньої кібербезпеки", - наголосив Столтенберг.

"Існує декілька повідомлень від різних союзників, що Росія має стосунок принаймні до багатьох таких атак", - заявив він.

Нагадаємо, Столтенберг констатував зростання кількості кібератак на сайти Альянсу у 2016 році на 60%.

"Кіберзахист також є ключовим пріорітетом для НАТО. Минулого року НАТО зазнавало у середньому 500 кіберінцидентів на місяць, що потребувало втручання наших експертів", - повідомив Столтенберг.



