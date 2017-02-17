У Кремлі заявили, що Сурков не виступав проти анексії Криму

Про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.

«Звичайно, мені невідомо, щоб хтось виступав проти», - сказав Пєсков.

На прохання УНІАН прокоментувати заяви колишніх депутатів Держдуми РФ Дениса Вороненкова і Марії Максакової про те, що їх змушували голосувати за анексію Криму, він сказав: «Я не можу погодитися з такими твердженнями. Був свідком практично всіх процесів і все було не так, як розповідають ці колишні депутати».

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Як повідомляв УНІАН, подружжя Вороненков і Максакова переїхали в Україну кілька місяців тому.

Вороненков в інтерв'ю одному з українських ЗМІ заявив, що рішення про анексію Криму приймала одна людина. На питання, чи виступав проти анексії півострова в березні 2014 року Сурков, екс-депутат Держдуми відповів, що той був «категорично проти».

У свою чергу Максакова запевнила, що ніколи не підтримувала анексію Криму. «Найцікавіше було зі мною, як уже мене тягнули, аби хоч де-небудь хоч що-небудь вимовила слово це (Кримнаш). Я за ці три роки навіть слова не вимовила... Борони Боже, я цього не говорила. Не говорила і не кажу», - заявила Максакова. Вона розповіла, що спеціально полетіла, аби не бути присутньою на засіданні Держдуми, коли підписувався договір про анексію Криму.

При цьому Вороненков визнав, що був присутній на зборах 18 березня 2014 року. «Так, усі пішли, і я, людина дисциплінована», - зізнався він.

Слідчий комітет РФ пред'явив заочне звинувачення Вороненкову й оголосив його у федеральний розшук.