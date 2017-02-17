Екс-депутат Держдуми, що виїхала до України, пояснила свою позицію щодо Криму

Вона заявляє, що не голосувала щодо Криму, йдеться в її інтерв'ю Дождю.

"Найцікавіше було зі мною, як вже мене тягли, щоб хоч де-небудь хоч що-небудь вимовила, слово це (Кримнаш - УНІАН.). Я за ці три роки навіть не вимовила слово... Боронь боже, я цього не говорила. Не говорила й не кажу", - стверджує Максакова.

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Також вона розповіла, що спеціально полетіла, щоб не бути присутньою на засіданні, коли підписувався договір про анексію Криму.

При цьому її чоловік, Вороненков, визнав, що був присутній на зборах 18 березня 2014 року. "Так, всі пішли й я, людина дисциплінована", - зізнався він.

Як повідомляв УНІАН, раніше слідчий комітет Російської Федерації висунув заочне звинувачення екс-депутатові Державної думи РФ від фракції КПРФ Денису Вороненкову й оголосив його у федеральний розшук.

Раніше Вороненков заявляв, що рішення про анексію приймала одна людина. На питання журналіста, чи був проти анексії в березні 2014 року Владислав Сурков, екс-депутат Держдуми відповів, що він «категорично проти».