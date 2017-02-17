Трамп підтримує НАТО і вважає необхідним адаптувати його до нинішньої ситуації у світі – глава Пентагону

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це він заявив на Мюнхенській міжнародній конференції з безпеки.

"Стоячи перед загрозами для нашого Альянсу, ми повинні визнати не тільки стратегічну, але й політичну реальність. Президент Трамп обійняв посаду, і він повністю підтримує НАТО. Він також вважає, що НАТО для того, щоб залишатися надійною та впливовою, має адаптуватися до нинішньої стратегічної ситуації. Справедливо вимагати, щоб ті, хто отримає зиск від найкращого в світі союзу, внесли пропорційну частку та необхідну ціну, щоб захищати нашу свободу", - заявив Меттіс.

На його переконання, союзники "прагнуть передати цю свободу наступним поколінням".

"Меседж, який я привіз до Брюсселя (15-16 лютого у Брюсселі відбулось засідання глав оборонних відомств країн-членів НАТО - УНІАН), зустріли позитивно. Я впевнений, що наші союзники будуть єдиними у реагуванні на безпекові виклики, і я також впевнений, що союзники вже цього року ухвалять план, включаючи важливі дати, з метою, щоб досягнути поступу у виконані зобов'язань, взятих (на самітах Альянсу) у Вельсі та Варшаві, та справедливо розділити витрати на безпеку", - наголосив Меттіс.

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Також міністр оборони США висловив переконання, що його колеги по Альянсу "не мають жодних ілюзій стосовно загроз, перед якими разом стоять нації" країн-членів.

Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив підтримку ідеї прийняття національних планів для кожної країни-члена Альянсу щодо збільшення ними витрат на оборону. Також він зазначив, що країни НАТО почали виконувати рішення, щоб відповідати необхідним вимогам щодо витрат на оборону в розмірі 2% ВВП кожною країною Альянсу.

16 лютого у Брюсселі Меттіс заявив, що очікує на ухвалення цього року плану щодо дотримання всіма членами НАТО зобов’язання про витрату 2% ВВП на оборону.