Трамп назвав найбільші американські ЗМІ "ворогами всього народу"

Про це Президент США Дональд Трамп написав у своєму Twitter.

Він заявив, що найбільші американські ЗМІ є ворогами для всіх мешканців країни.

«ЗМІ, що поширюють брехливі новини (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) — не мої вороги. Це вороги всіх американців», — написав Трамп.

The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People!