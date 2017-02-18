Трамп назвав найбільші американські ЗМІ "ворогами всього народу"

Про це Президент США Дональд Трамп написав у своєму Twitter.

Він заявив, що найбільші американські ЗМІ є ворогами для всіх мешканців країни.

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«ЗМІ, що поширюють брехливі новини (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) — не мої вороги. Це вороги всіх американців», — написав Трамп.

Це не перше висловлювання Трампа про діяльність найбільший американських ЗМІ. У своєму Twitter він кілька разів після інавгурації виступав з критикою газети The New York Times, телеканалу CNN, а також критикував ABC, NBC і газету The Washington Post. Він заявляв, що ці ЗМІ «брехливі» і «провалилися».

Як повідомляв УНІАН, Трамп розкритикував ЗМІ за "нечесне ставлення" до Флінна і назвав його "чудовою людиною".