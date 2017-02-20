У Мережі з'явився відеозапис убивства брата Кім Чен Ина (відео)

У мережі з'явився відеозапис з камер зовнішнього спостереження в аеропорту Куала-Лумпура, на якій зафіксовані останні хвилини життя і вбивство брата північнокорейського лідера Кім Чен Ина - Кім Чон Нама, передає Zn.ua.

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На записах, зроблених різними камерами, видно як Кім Чон Нам направляється до терміналу. У цей момент жінка у білій блузці підійшла до нього зі спини, щось притиснула до його обличчя і швидко пішла. На наступних кадрах Кім Чон Нам спілкується зі співробітниками аеропорту і в супроводі поліції направляється у медпункт.

Як повідомляв УНІАН, Кім Чон Нам був убитий в Малайзії 13 лютого. Основною версією вбивства вважається причетність спецслужб КНДР. Затримані четверо підозрюваних.