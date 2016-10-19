Будинок, в якому народився Гітлер, може уникнути зносу

Про це повідомляє Associated Press.

Деякі члени відповідної урядової комісії заявили, що знесення будівлі буде виглядати так, як ніби Австрія намагається стерти частину своєї історії. Тим не менше, влада Австрії не хоче, щоб будинок Гітлера ставав об'єктом уваги неонацистів.

Читайте такожУ Польщі знайшли капсулу з нацистськими газетами, що ідеально збереглися (фото)

Міністр внутрішніх справ Австрії Вольфганг Соботка повідомив, що термін "знести" підлягає обговоренню. При цьому він додав, що будівлю буде відреставровано так, "що ніхто його не впізнає".

Днем раніше Соботка повідомив, що будинок, в якому народився Гітлер, буде знесений. Він зазначив, що від будинку залишиться лише фундамент, на якому побудують нову будівлю.

Адольф Гітлер народився 20 квітня 1889 року. Сім'я Гітлера виїхала з Браунау, коли йому було три роки.