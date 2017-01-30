Колишня секретар Йозефа Геббельса померла у Мюнхені

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Помзель була особистим секретарем головного ідеолога НСДАП і міністра пропаганди Йозефа Геббельса. Тільки в літньому віці вона стала охоче ділиться спогадами про свою роботу.

При цьому Помзель стверджувала, що нічого не знала про концтабори і Голокост в цілому, коли працювала на посаді, і згодом, за її словами, її мучило почуття провини.

За словами Помзель, Німеччина часів Третього Рейху жила "неначе під закляттям", а масові вбивства за расовою ознакою були "таємницею, що суворо охоронялася".

Вже відзначивши столітній ювілей, Помзель стала героїнею документального фільму "Німецька життя" авторства Крістіана Кренеса.

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У кінострічці вона, серед іншого, зронила фразу про "благородну елегантність" міністра пропаганди на роботу в бюро. "Але в публічних виступах він перетворювався в лютого карлика", - додає там же Помзель.

Кренес привітав свою героїню по телефону в її останній день народження - 11 січня 2017 року.

Режисер зазначив, що 106-річна жінка навіть у такому похилому віці зберігала ясність розуму.