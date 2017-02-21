У Радбезі ООН відреагували на смерть Чуркіна, назвавши його "видатним"

У Раді Безпеки ООН прокоментували повідомлення про смерть представника Росії Віталія Чуркіна, називаючи його видатним дипломатом. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті ООН.

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"Члени Ради Безпеки глибоко засмучені звісткою про смерть посла Віталія Чуркіна, видатного російського дипломата, постійного представника Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого в Нью-Йорку помер постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін. Йому було 64 роки. Чуркін перебував на дипломатичній службі з 1974 року. У 90-ті роки він був начальником управління інформації МЗС РФ, заступник глави відомства, надзвичайним і повноважним послом РФ в Бельгії та Канаді. Він обіймав посаду постійного представника Росії при ООН і в Раді безпеки з 8 квітня 2006 року.