У Кремлі висловили занепокоєння з приводу новопризначеного радника Трампа з національної безпеки

Про це повідомляє "Радіо свобода".

Депутат Держдуми Росії Франц Клінцевіч сказав, що Макмастер є «100-відсотковим яструбом», який становить загрозу.

«Оборонні й розвідувальні підрозділи Вашингтона здійснюватимуть русофобську політику», – вважає Клінцевич.

Інший депутат Віктор Озеров закликав виявляти обережність, але, на його думку, незалежно від того, які поради даватиме Макмастер Трампові, президент самостійно ухвалюватиме рішення.

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У своїх попередніх заявах Макмастер відзначав недостатню, на його думку, реакцію міжнародної спільноти на російську анексію Криму та збройне втручання Москви на сході України.

Макмастер наголошував, що далекосяжна мета Москви полягає в тому, щоб «зруйнувати встановлену після Холодної війни систему безпеки, економічний і політичний порядок у Європі і замінити цей порядок чимось більш прийнятним для російських інтересів».

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп 20 лютого оголосив ім’я свого нового радника з питань національної безпеки - це генерал-лейтенант Герберт Макмастер.