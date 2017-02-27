ЗМІ: у США перевіряли телефони співробітників Білого дому через витоки інформації

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела у вашингтонській адміністрації, передає РБК.

За словами співрозмовників видання, минулого тижня, після того як у ЗМІ просочилася інформація із закритої наради співробітників прес-служби Білого дому, Спайсер викликав усіх присутніх на заході в свій кабінет, де провів з ними бесіду. При вході в кабінет Спайсер співробітники повинні були здати на перевірку свої телефони, щоб довести, що їм нема чого приховувати, пише видання. При цьому в кабінеті Спайсер також були присутні юристи.

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Під час зустрічі, яку джерела Politico назвали екстреною, Спайсер нагадав, що, згідно з американським законодавством, співробітникам адміністрації заборонено користуватися мобільними додатками, які шифрують і автоматично видаляють надіслані повідомлення.

Крім того, прес-секретар Білого дому пригрозив своїм підлеглим «великими проблемами», якщо витоки знову повторяться.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент США Дональд Трамп висловив невдоволення у зв'язку з тим, що ФБР не може припинити витік державної інформації в ЗМІ. Він також розпорядився про те, щоб особи, що передають подібні дані ЗМІ, були негайно знайдені.