У Великобританії попередили про значний ризик терактів з боку ІД
03:16, 27 лютого 2017Світ
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Бойовики "Ісламської держави" планують атаки на громадян у Великобританії і ця небезпека така само висока, як в часи активності "Ірландської республіканської армії" (ІRA).
Ілюстрація / REUTERS
Про це розповів один із провідних прокурорів королівства, фахівець з розслідування злочинів терористів Макс Хілл, повідомляє ТСН з посиланням на Reuters.
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"Я думаю, що, безсумнівно, є високий ризик, він настільки ж суттєвий, якою була загроза для Лондона в 70-ті роки, коли ІRA активно діяла", - зазначив Хілл.
За його словами, інтенсивність і частота підготовки серйозних терактів з метою нападу на цивільних осіб незалежно від їх раси і кольору шкіри "становить наразі величезний ризик, який ніхто з нас не повинен ігнорувати".
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