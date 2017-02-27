У Великобританії попередили про значний ризик терактів з боку ІД

Про це розповів один із провідних прокурорів королівства, фахівець з розслідування злочинів терористів Макс Хілл, повідомляє ТСН з посиланням на Reuters.

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"Я думаю, що, безсумнівно, є високий ризик, він настільки ж суттєвий, якою була загроза для Лондона в 70-ті роки, коли ІRA активно діяла", - зазначив Хілл.

За його словами, інтенсивність і частота підготовки серйозних терактів з метою нападу на цивільних осіб незалежно від їх раси і кольору шкіри "становить наразі величезний ризик, який ніхто з нас не повинен ігнорувати".