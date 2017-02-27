Єгипет відклав підвищення цін на в'їзні візи - ЗМІ
04:13, 27 лютого 2017Світ
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Влада Єгипту відклала підвищення цін на в'їзні візи в країну до липня.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на чиновників міністерства туризму Єгипту. Замість 1 березня, як планувалося раніше, візи подорожчають з 1 липня.
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За словами джерел, терміни підвищення вартості віз перенесено на прохання великих гравців туристичної галузі, оскільки вони могли б понести збитки в міжсезоння.
Як повідомляв УНІАН, Єгипет планував з 1 березня майже в 2,5 рази підвищити вартість в'їзних віз - до 60 доларів.
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