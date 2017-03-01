В Іраку поширюють визнання лідером ІДІЛ поразки в Мосулі

Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на інтернет-видання IraqiNews.com.

Текст виступу Абу Бакр аль-Багдаді, як повідомляється, повинен бути поширений серед бойовиків в західній частині Мосула.

Alsumaria News цитує місцеві джерела, стверджуючи, що лідер терористичної організації зробив настанову своїм комбатантам, закликавши їх втекти і сховатися в гірських районах Іраку і Сирії. Також бойовикам був відданий наказ підірвати себе в оточенні іракських військ з метою завдати шкоди противнику. Наближені до аль-Багдаді командири втекли до Сирії, на підконтрольну ІД територію.

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Іракські сили домоглися значних успіхів з моменту настання. Перед військовими стоїть завдання повернути собі західний Мосул і звільнити його від бойовиків ІД. Військові командири іракських сил коаліції на чолі з США заявили, що порівняно зі сходом, опір на заході помітно слабкіше. В результаті вже відвойовані аеропорт міста, велика військова база і життєво важливий міст, що зв'язує обидві частини міста. Бойовики ІД залишають свої позиції і біжать із західної частини міста.

Нагадаємо, 20 жовтня 2016 року іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга" розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.