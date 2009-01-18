ХАМАС продовжить війну
01:01, 18 січня 2009Світ
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Присутність Ізраїлю в Газі "дає великі можливості для опору"
ХАМАС продовжить війну, поки ізраїльські війська не будуть виведені з сектора Газу, заявив представник ХАМАС у Лівані Усама Хамада, передає Reuters.
"Якщо ізраїльські війська продовжать бути присутні в секторі Газу, перед нами відкриються великі можливості опору окупаційним силам", - заявив він телеканалові "Аль-Джазіра".
Прем`єр-міністр Ізраїлю Ехуд Ольмерт зробив заяву про одностороннє припинення військової операції в секторі Газа сьогодні вночі, але зазначив, що Ізраїль не виведе війська з анклава.
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