ХАМАС продовжить війну, поки ізраїльські війська не будуть виведені з сектора Газу, заявив представник ХАМАС у Лівані Усама Хамада, передає Reuters.

"Якщо ізраїльські війська продовжать бути присутні в секторі Газу, перед нами відкриються великі можливості опору окупаційним силам", - заявив він телеканалові "Аль-Джазіра".

Прем`єр-міністр Ізраїлю Ехуд Ольмерт зробив заяву про одностороннє припинення військової операції в секторі Газа сьогодні вночі, але зазначив, що Ізраїль не виведе війська з анклава.