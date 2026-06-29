США та Іран домовилися припинити атаки та провести зустріч, - Axios

Спочатку планувалося, що зустріч пройде у вівторок в Швейцарії, але через ескалацію напруженості її перенесли в інше місце.

США та Іран домовилися припинити взаємні атаки, оскільки обидві сторони планують зустрітися у вівторок у столиці Катару, щоб вирішити суперечку щодо Ормузької протоки, повідомляє Axios, посилаючись на високоставленого чиновника з США.

Видання зазначило, що перемир’я триває лише 11 днів, але вже опинилося під загрозою через поновлення ударів з обох боків та погрозу президента США Дональда Трампа відновити війну й "довести справу до кінця".

За даними, відновлення бойових дій було спричинене розбіжностями у тлумаченні меморандуму про взаєморозуміння щодо припинення війни, особливо його положень щодо Ормузької протоки.

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"Ми вирішили припинити будь-яку кінетичну активність", – повідомив Axios високопоставлений представник США, використовуючи військовий термін для позначення ударів та інших атак.

В статті йдеться, що Іран зобов’язався докласти максимальних зусиль для забезпечення безпечного проходження комерційних суден через протоку. Натомість США зняли блокаду іранських портів.

Під час переговорів у Швейцарії минулого тижня американська делегація на чолі з віце-президентом Венсом домовилася з Іраном про створення "гарячої лінії" між американськими збройними силами та КВІР (Корпусом вартових ісламської революції) – військовим командуванням Ірану – для координації судноплавства в протоці.

Проте, за даними, станом на суботу, 27 червня, вона ще не запрацювала, хоча Іран знову почав стверджувати, що судна повинні координувати проходження.

Як повідомило джерело, обізнане з ходом переговорів, спочатку було заплановано, що переговори у вівторок, 30 червня, відбудуться у Швейцарії і будуть присвячені ядерній програмі Ірану. Однак через ескалацію напруженості їх перенесли в інше місце, а основна увага була переорієнтована на Ормузьку протоку.

За словами американського чиновника та джерела, обізнаного з ситуацією, очікується, що у переговорах візьме участь Нік Стюарт, який очолює американську технічну групу.

США та Іран: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Центральне командування Збройних сил США підтвердило, що США завдали ударів по іранських військових об'єктах у відповідь на атаку Ірану на комерційне судно, яке прямувало транзитом через Ормузьку протоку. В повідомленні вказано, що армія США вразила іранські місця зберігання ракет і безпілотників, а також прибережні радіолокаційні станції. 25 червня Іран завдав удару по вантажному судну M/V Ever Lovely за допомогою безпілотника-камікадзе. Військові США також заявили, що "небезпечна поведінка Ірану підірвала свободу судноплавства в умовах, коли обсяги торгівлі через цей життєво важливий міжнародний коридор продовжують зростати".

Також ми писали, що за словами державного секретаря США Марка Рубіо, Вашингтон відкидає будь-яку можливість запровадження плати за прохід комерційних та цивільних суден через стратегічно важливу Ормузьку протоку. Рубіо наголосив, що цей морський маршрут є міжнародним водним шляхом, тому йдеться про його повне та безперешкодне відкриття без жодних фінансових умов. Держсекретар США впевнений, що жодна держава на планеті не підтримає створення механізмів стягнення мита чи зборів за використання цього глобального логістичного коридору. За його словами, очільник Білого дому Дональд Трамп чітко задекларував, що Вашингтон не допустить реалізації такого сценарію.

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