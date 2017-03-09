Лукашенко вирішив тимчасово не стягувати скандальний податок з дармоїдів

Про це повідомив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає БЕЛТА.

За його словами, декрет потрібно «підкоригувати». Лукашенко зазначив, що декрет є «ідеологічно моральним». «Ніяких там великих грошей держава не отримає», - зазначив білоруський президент. Лукашенко сказав, що мета цього документа - «змусити працювати тих, хто повинен і хто може».

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Лукашенко доручив до 1 квітня скласти точні списки тих, хто повинен буде сплатити податок на дармоїдство». «Повинні бути ці списки нероб, яких треба змусити працювати. А чесних людей не треба було чіпати взагалі. Ми не повинні ображати людей, особливо в цей час», - сказав білоруський лідер. Коментуючи акції протесту проти декрету в Мінську, Лукашенко заявив, що протестуючі «не ті дармоїди, які дійсно дармоїди», а люди, яким помилково надіслали повідомлення про сплату податку.