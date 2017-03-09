Уряд Молдови рекомендував чиновникам не їздити у відрядження до Росії

Як передає Deutsche Welle, про це повідомила сьогодні прес-служба уряду Молдови.

«Останніми місяцями мали місце численні випадки затримання молдовських чиновників у Росії, у тому числі в російських аеропортах. Задля уникнення інцидентів і до прояснення ситуації держслужбовцям не рекомендується пересуватися через територію Російської Федерації», - йдеться у повідомленні.

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З цього приводу Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови винесло ноту протесту на адресу Росії, яку вручили російському послу. У документі зазначається, що молдовських чиновників «необґрунтовано зупиняють, затримують і допитують на в'їзді до РФ, їх ображають співробітники російських спецслужб».

Своєю чергою, президент Молдови Ігор Додон, якого вважають симпатиком Кремля, розкритикував рішення уряду. Він допустив, що на російському кордоні справді могли бути якісь непорозуміння, однак «рішення заборонити державним чиновникам поїздки до Російської Федерації є ненормальним».