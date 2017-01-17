Президент Молдови в Москві заявив про бажання анулювати Угоду про асоціацію з ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на спільній з президентом РФ Володимиром Путіним прес-конференції в Москві.

«Ми розуміємо, що є Угода про асоціацію з Європейським Союзом. До речі, я неодноразово виступав проти підписання цієї угоди, і я вважаю, що ця угода для Молдови ніяких плюсів не дало. Ми втратили російський ринок, і, як це ні дивно, наш обсяг експорту в Європейський Союз теж впав, тобто ми нічого не отримали від підписання цієї угоди», - сказав Додон.

«І я не виключаю, що після наступних парламентських виборів це буде позиція - і я підтримаю цю позицію парламентської більшості, тобто Партії соціалістів, я сподіваюся, що вони отримають парламентська більшість, що ця угода буде анульована», - заявив президент Молдови.

Він також повідомив, що відвідає Брюссель на початку лютого для зустрічі з партнерами з Європейського Союзу.

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«Я на початку лютого буду в Брюсселі. Звичайно, про це будемо говорити з нашими партнерами з Європейського Союзу. Будемо наводити цифри. Минуло два роки - результатів ні в економіці, ні в інших секторах поки немає. Давайте будемо вирішувати, що робити далі», - сказав він.

Крім того, Додон заявив, що Молдова має намір стати спостерігачем при Євразійському економічному союзі.

"Я попросив Володимира Володимировича розглянути можливість, щоб Молдова стала спостерігачем у Євразійськії економічній комісії в ЄврАзЕс. Я думаю, це хороший крок, щоб подивитися, що потрібно робити", - сказав Додон.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада у Молдові пройшов другий тур президентських виборів, у якому переміг лідер Партії соціалістів Додон. За нього проголосували 52,27% виборців. Його опонент - кандидат від партії «Дія і солідарність» Майя Санду набрала 47,73% голосів.