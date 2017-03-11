Єгипет планує до літа запустити систему електронних віз

Як передає ТАСС з посиланням на видання "Аль-Масрі аль-Яум", уряд схвалив впровадження цього нового для країни проекту.

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"Система буде готова вже в травні, - оголосив міністр комунікацій та інформаційних технологій АРЄ Ясер аль-Каді. - Вона дозволить значно зняти навантаження з сил безпеки, а також полегшить отримання права на в'їзд у країну самим туристам".

За його словами, "туристам досить заповнити в електронному вигляді форму для отримання візи, а після схвалення владою копія права на в'їзд буде спрямована їм по електронній пошті".

Зараз туристи, які в'їжджають в Єгипет, купують візу на кордоні, проте це завжди пов'язано з великими чергами і зайвим нервуванням для іноземців, які приїхали відпочити.