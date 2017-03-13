Пєсков зізнався, що посол РФ зустрічався з людьми Трампа під час передвиборної кампанії

Як передає Daily Mail, Пєсков, який заперечує втручання Росії в 2016 році у вибори президента США, припустив, що Кисляк просто виконував свою роботу, коли зустрічався із людьми з оточення Трампа, в тому числі із генеральним прокурором Джеффом Сешнсом.

Прес-секретар президента Росії заявив, що, ймовірно, Кисляк також проводив зустрічі з людьми кандидата від демократів Хілларі Клінтон.

«Це його робота», – прокоментував Пєсков зустрічі Кисляка з соратниками Трампа, в тому числі бесіду з екс-радником Білого дому з питань безпеки Майклом Флінном, який був змушений піти у відставку.

"Він (Флінн - ред.) говорив про двосторонні відносини. Він говорив про те, що відбувається в Сполучених Штатах, тому у нас є більш глибоке розуміння в Москві", – продовжив Пєсков.

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«Це те, що виконується кожним послом Росії за кордоном, кожним послом Сполучених Штатів, в тому числі в Москві», – зазначив Пєсков.

«Бо, чим більше посол розмовляє з людьми в своїй країні проживання, тим краще робота, яку він виконує", – додав спікер Путіна.

Журналіст зазначив, не відомо про зустрічі російського посла із представниками Клінтон. На це Пєсков відповів: "Якщо ви подивитеся на деяких людей, пов'язаних з Хілларі Клінтон, то під час її кампанії ви, ймовірно, бачили, що у неї було багато зустрічей такого роду». При цьому він додав, що не було ніяких зустрічей посла з приводу виборчих процесів.

Відповідаючи на питання про те, з ким конкретно із людей Клінтон посол Росії зустрічався, Пєсков відповів, що з людьми, «які консультують Хілларі або консультують людей, які працюють на Хілларі».