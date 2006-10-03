Ющенко заборонив зупиняти дорожній рух для кортежів ”окремих осіб”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заборонив зупиняти дорожній рух для проходження кортежу вищих державних посадових осіб.

Як повідомляє прес-служба глави держави, це передбачено в Указі Президента від 3 жовтня «Про впорядкування застосування тимчасових обмежень або заборони дорожнього руху під час проїзду окремих осіб, щодо яких здійснюється державна охорона»

За даними прес-служби, відповідний указ, який передбачає нові правила переміщення автомобільних кортежів вищих державних посадових осіб, підписано, зважаючи на численні звернення громадян та згідно зі ст. 106 Конституції України та ст. 11 і 26 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб».

Це рішення було зумовлене нинішньою ситуацією, коли задля проходження одного кортежу залучаються понад 100 співробітників МВС, при цьому створюються значні перешкоди для руху транспорту по вулицях столиці, підкреслили у прес-службі.

Президент підтримує європейську практику, де пересування вищих посадових осіб держави також забезпечують броньовані кортежі, але це відбувається лише за участю мотоциклетного супроводу, що не заважає дорожньому руху.

Згідно з Указом, відтепер зупиняти дорожній рух зможуть лише у виняткових випадках згідно з рішенням начальника Управління державної охорони України за поданням Президента України.

Метою цього Указу, за даними прес-служби Президента, є, перш за все, відновлення конституційних прав громадян на вільне пересування, запровадження європейських стандартів у питанні охорони кортежів, а також суттєве зменшення витрат держбюджету на обслуговування державних посадових осіб.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.