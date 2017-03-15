РосЗМІ дізнались, хто є основним претендентом на посаду Чуркіна в ООН

Постпред Росії при НАТО Олександр Грушко є основним кандидатом на пост постійного представника РФ при ООН, повідомляють "РИА Новости" з посиланням на джерела в Держдумі РФ.

"Кандидатура Грушко розглядається в числі основних на цю посаду", - сказало джерело.

Другий співрозмовник в російському парламенті також підтвердив цю інформацію.

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Крім того, два інших джерела також ствердно відповіли на питання, чи є Грушко основним кандидатом на посаду постпреда Росії при ООН.

Нагадаємо, 20 лютого в Нью-Йорку помер постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін. Йому було 64 роки. Він став шостим російським дипломатом, який помер за останні півроку. New York Post повідомив, що Чуркін помер 20 лютого вранці за місцевим часом в будівлі російського диппредставництва на Манхеттені через проблеми із серцем.

Пізніше, лідер російської опозиційної політичної партії "Західний Вибір" Костянтин Боровий заявив, що представник Росії при ООН Віталій Чуркін добре справлявся з роботою, покладеною на нього Кремлем: він був носієм сучасної ідеології брехні РФ й пропаганди і зайняти його місце буде багато охочих.