Захоплено турецький авіалайнер

Грецькі власті повідомили про захоплення турецького пасажирського літака авіакомпанії Turkish Airlines, що прямував рейсом з Тірани до Стамбула.

Лайнер подав сигнал тривоги, коли перебував у повітряному просторі Греції. Агентство Reuters повідомляє з посиланням на джерело в Міністерстві оборони Греції, що на борту літака 107 пасажирів і шість членів екіпажа.

За останніми даними, захоплений літак зробив посадку в аеропорту італійського міста Бріндізі у супроводі двох винищувачів F-16 італійських ВВС, передає AFP.

У Греції лайнер супроводжували чотири військові літаки, підняті в повітря за тривогою, повідомляє Sky News.

За деякими відомостями, літак зазнав нападу на знак протесту проти майбутнього візиту Папи Римського до Туреччини.

На борту лайнера, щонайменше, два викрадачі. Глава Turkish Airlines запевнив, що пасажирам і членам екіпажа лайнера ніщо не загрожує. "Ми вважаємо, що викрадачі здадуться", - заявив він.

Лента.ру