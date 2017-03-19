Президент Єгипту вперше відвідає США

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі відвідає Вашингтон у перший тиждень квітня, як передає Reuters.

Повідомляється, що цей візит стане першим візитом глави держави в США.

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Сісі був обраний через рік після того, як після масових протестів був відсторонений від влади військовий президент Мусульманського братства Мухаммед Мурсі.

Трамп запросив Сісі в січні, але дата візиту не була оголошена.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня у Вашингтоні відбулася зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента США Дональда Трампа. Лідери країн повинні були зустрітися у вівторок, але через погодні умови, зустріч перенесли.