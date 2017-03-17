Меркель прилетіла на зустріч з Трампом (фото, відео)

У Вашингтоні відбувається зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента США Дональда Трампа. Лідери країн мали зустрітись у вівторок, але через погодні умови зустріч перенесли, повідомляє ТСН.

Меркель та Трамп зустрічаються один на один. За попереднім планом, зустріч має тривати 25 хвилин, далі почнуться переговори у розширеному форматі – вони триватимуть дві години, після сьомої вечора за Києвом лідери вийдуть на спільну прес-конференцію.

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Потому візит Меркель до Вашингтону не закінчиться: в програмі обід й подальші переговори, які триватимуть аж до самого вечора. В американській столиці німецька лідерка не ночуватиме – вже надвечір вона полетить додому.

Офіційні представники Білого дому неодноразово заявляли, що Трамп найімовірніше попросить поради щодо одного важливого міжнародного питання: Росії і політики щодо неї. Обговорюватимуть лідери й українське питання.