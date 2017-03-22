Держдума дозволила не платити податки російським бізнесменам, які потрапили під санкції

Бізнесмени із санкційних списків Заходу можуть не звітувати про доходи і не платити податки в Росії. Відповідний законопроект прийняла Держдума РФ у третьому читанні, йдеться в сюжеті ТСН.

За документ проголосували 322 депутати, проти — 85, один депутат утримався.

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Серед тих, кому вигідний новий закон, насамперед близькі друзі Путіна - російські підприємці Борис та Аркадій Ротенберг і Геннадій Тимченко.

Нагадаємо, США і ЄС заморозили рахунки і заборонили в'їзд десяткам росіян у 2014 році за їх роль в анексії Криму і підтримці бойовиків на Донбасі.