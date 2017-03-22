Держдума дозволила не платити податки російським бізнесменам, які потрапили під санкції
20:48, 22 березня 2017Світ
452
Держдума звільнила від сплати податків російських бізнесменів із санкційних списків ЄС і США.
Держдума дозволила не платити податки деяким російським бізнесменам / скріншот
Бізнесмени із санкційних списків Заходу можуть не звітувати про доходи і не платити податки в Росії. Відповідний законопроект прийняла Держдума РФ у третьому читанні, йдеться в сюжеті ТСН.
За документ проголосували 322 депутати, проти — 85, один депутат утримався.
Читайте такожПосол Іспанії виступає за посилення санкцій проти РФ за Криму і ситуації на Донбасі
Серед тих, кому вигідний новий закон, насамперед близькі друзі Путіна - російські підприємці Борис та Аркадій Ротенберг і Геннадій Тимченко.
Нагадаємо, США і ЄС заморозили рахунки і заборонили в'їзд десяткам росіян у 2014 році за їх роль в анексії Криму і підтримці бойовиків на Донбасі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter