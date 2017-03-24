У Кремлі вважають "незаконними" заплановані Навальним протести проти корупції в Росії

У Кремлі заявили, що запланована російським опозиціонером Олексієм Навальним акція протесту проти корупції в Росії є «незаконною». Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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«Ми відзначаємо особливу завчасну роботу, яку проводять московська влада і московські органи охорони правопорядку, які завчасно інформують громадян щодо того, що будь-які акції, про які згадується, проходитимуть у порушення закону, тому що вони не були узгоджені», - сказав Пєсков.

За його словами, «ряд осіб закликає виходити на вулиці - це незаконно».

«Це незаконні заклики, це ні що інше, як провокація», - підкреслив Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, Навальний закликав росіян у неділю, 26 березня, вийти на акцію протесту проти корупції у вищих ешелонах влади РФ.

Навальний нагадав про нещодавно оприлюднене розслідування про корупційні дії російського прем'єр-міністра Дмитра Медведєва. За словами опозиціонера, Медведєв «отримав мільярди на підконтрольні благодійні фонди і витратив їх на яхти, палаци і виноградники».

Він зазначив, що, хоча з розслідуванням ознайомилися понад 14 мільйонів осіб, ні сам Медведєв, ні Кремль взагалі не сказали жодного слова, щоб дати пояснення народу.

«Саме тому 26 березня проходить загальноросійська акція «Він нам не Дімон» («Он нам не Димон») - ми виходимо на вулиці і вимагаємо відповідей, якщо влада робить вигляд, що нічого не помічає. В акції беруть участь 100 міст по всій Росії. Я закликаю вас знайти в ньому своє і приєднатися до акції #ДимонОтветит», - сказав Навальний.

Раніше Навальний заявляв, що піде на антикорупційну акцію 26 березня, незважаючи на те, що уряд Москви відмовився її узгодити.

2 березня Навальний оприлюднив фільм, в якому йдеться, що Медведєв створив одну з найбільших і найбільш витончених корупційних схем у РФ.

Представники створеного Навальним Фонду боротьби з корупцією стверджують, що знайшли усі резиденції прем'єра у РФ і за кордоном, виявили яхти і за геотегами, фото з «Інстаграму» і архівними записами встановили, де і хто на них плавав.

«Ми знайшли, описали і документально довели існування мережі благодійних та некомерційних фондів, організованих довіреними особами та родичами Медведєва. Слово «благодійних» непокоїти не повинно: одержувачами «допомоги» тут є тільки Медведєв і його родина. Вони використовують фонди для того, щоб отримувати на них «пожертвування» (читай: хабарі) від олігархів і банків під держконтролем і витрачати кошти на купівлю палаців, яхт і виноградників у Росії і за кордоном», - йдеться в матеріалі за результатами розслідування.

Загалом, за даними авторів розслідування, Медведєв отримав хабарів на суму понад 70 млрд рублів (понад 1 млрд доларів).