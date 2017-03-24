У Росії сталася пожежа на пороховому заводі (фото, відео)

У Казані (РФ) спалахнула пожежа на пороховому заводі, розповів РИА Новости представник республіканського МНС РФ.

За попередніми даними, загинула одна людина.

"Повідомлення про пожежу на заводі надійшло в 20.27 мск. Відправлено підрозділи по третьому номеру складності з чотирьох", — додав співрозмовник агентства.

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Пожежу локалізовано, її площа склала 400 квадратних метрів. Уточнюється, що пожежа почалася в цеху готової продукції.

Користувачі соцмереж діляться в інтернеті фото і відео пожежі.

Казанське підприємство — найстаріший пороховий завод у РФ. Його основна продукція – порох і метальні заряди для стрілецького, авіаційного, морського, артилерійського, танкового озброєння і систем ближнього бою, спортивних і мисливських патронів.

Як відомо, вночі 23 березня в Балаклії на території військового арсеналу Міноборони виниклапожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Жертв серед військовослужбовців не було, але під зруйнованими конструкціями будівлі в Балаклії знайдено тіло загиблої жінки.

Також поранення отримали двоє жінок. Сьогодні під вечір пожежу на військовому арсеналі в Балаклії Харківської області повністю погашено, йде ліквідація її наслідків.