Зросла кількість постраждалих внаслідок вибухів на арсеналі в Балаклії

15:10, 24 березня 2017
Інциденти
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Найближчим часом постраждалу планують перевести до обласної клінічної лікарні.

фото: УНІАН

На Харківщині госпіталізована ще одна постраждала внаслідок вибухів на арсеналі в Балаклії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила в.о. начальника Управління охорони здоров'я Харківської ОДА Галина Сіроштан.

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За її словами, сьогодні, 24 березня, до лікарні була доставлена із забоєм головного мозку та травмами кінцівок 78-річна жінка.

“Сьогодні була доставлена до Балаклійської центральної районної лікарні жінка 78 років, яка була знайдена під час подвірного і поквартирного обходів. На даний час їй надається ургентна медична допомога в Балаклійській центральній районній лікарні. Я сподіваюся, що найближчим часом вона також буде переведена до обласної клінічної лікарні”, - сказала Сіроштан.

Вона додала, що 54-річна жінка, яку вчора доставили до лікарні з осколковим поранення у скроню, була прооперована, стан її здоров'я задовільний.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії на території військового арсеналу Міноборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Жертв серед військовослужбовців не було, але осколкове поранення отримала 54-річна жінка, яку госпіталізували. Сьогодні голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін повідомив, що під зруйнованими конструкціями будинку у Балаклії знайдено тіло загиблої жінки.

За даними Міноборони, станом на ранок п’ятниці, 24 березня, інтенсивність вибухів на території військового арсеналу значно зменшилася, розпочато розмінування прилеглої до складу території.

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Теги: #Балаклія