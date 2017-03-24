Пожежу на військовому арсеналі у Балаклії повністю загасили - Міноборони

Пожежу на військовому арсеналі у Балаклії Харківської області повністю загасили, відбувається ліквідація її наслідків.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Ігор Павловський на брифінгу керівництва штабу з питань ліквідації наслідків вибухів у Балаклії, трансляцію якого вів телеканал "112 Україна".

«Пожежа припинена на арсеналі повністю. Зараз відбувається ліквідація наслідків пожежі», - сказав він.

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«Що стосується збитку, який на сьогоднішній день (заподіяно –Ред.)… проробляємо проходи до сховищ, до всього, щоб провести нормальну інвентаризацію, порахувати, вийти на ті показники, які ми сьогодні маємо у зв’язку із цим лихом", - додав Павловський.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії на території військового арсеналу Міноборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Жертв серед військовослужбовців не було, але під зруйнованими конструкціями будинку у Балаклії знайдено тіло загиблої жінки. Також поранення отримали двоє жінок.

За даними ДСНС, з Балаклії та 9 прилеглих населених пунктів, які розташовані у небезпечній 10-кілометровій зоні, було евакуйовано близько 20 тисяч осіб.