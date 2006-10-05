Експерти попереджають про небезпеку глобального потепління

09:46, 05 жовтня 2006
Світ
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У Мексиці відбувається міднародний форум

Учасники міжнародної конференції в мексиканському місті Монтеррей попереджають про небезпеку наслідків глобального потепління.

Як передає радіо «Свобода», форум проходить на рівні міністрів енергетики і захисту навколишнього середовища.

За даними експертів, навіть якщо обсяг викидів в атмосферу вуглекислого газу залишиться на сьогоднішньому рівні, через тридцять років людству загрожуватимуть постійні сильні повені, руйнівні урагани і стрімка ерозія морського узбережжя.

 

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