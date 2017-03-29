Німеччина очікує складного процесу виходу Великобританії з ЄС

21:33, 29 березня 2017
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Офіційний Берлін сподівається, що Лондон залишиться у дружніх відносинах з Євросоюзом, але передбачає, що переговори про Brexit будуть складними.

Зіґмар Ґабріель / REUTERS

Після офіційної заяви про початок процедури виходу Великобританії з ЄС міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel) очікує складних переговорів з Лондоном. "Переговори для обох сторін не будуть легкими", - заявив Ґабріель у середу, 29 березня, як повыдомляє DW.

Глава німецького МЗС закликав зробити усе, щоб відносини між Великобританією та Євросоюзом залишалися дружніми.

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Водночас у німецькому уряді зазначили, що Берлін "добре підготовлений" до цього переговорного процесу. "Сполучене Королівство, звичайно, залишиться партнером, партнером по НАТО, партнером як країна Європи (...)", - заявила речниця уряду Ульріке Деммер.

Великобританія першою в історії ЄС заявила про свій вихід із Союзу. Офіційний лист за підписом прем'єр-міністерки країни Терези Мей був переданий у Брюсселі послом країни у ЄС Тімом Барроу президентові Європейської Ради Дональду Туску. Переговори між Лондоном і Брюсселем щодо Brexit можуть тривати наступні два роки.

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Теги: #Британія#Німеччина#Brexit