Пєсков назвав масові затримання в РФ 26 березня "звичайною практикою"

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков назвав звинувачення чиновників у корупції "популістськими" і такими, що "не відповідають дійсності".

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Як передає «Радіо Свобода» в інтерв'ю американському телеканалу ABC Пєсков підкреслив, що всі доходи державних чиновників в Росії "дуже прозорі" для тих органів, які відповідають за боротьбу з корупцією. При цьому він прямо не згадав розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларовану нерухомысть прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва.

Коментуючи масові акції 26 березня, Пєсков назвав узгоджені з владою протести законними, а несанкціоновані - незаконними, як це було на Тверській вулиці в Москві. Масові затримання на цій акції чиновник вважає "звичайною практикою".