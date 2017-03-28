Більшість затриманих в офісі ФБК посадили під арешт

Симоновський суд Москви заарештував більшість людей, затриманих в офісі Фонду боротьби з корупцією під час акцій протесту 26 березня. Їх визнали винними в непокорі законній вимозі співробітника поліції (стаття 19.3 КоАП). Про рішення суду повідомляли директор ФБК Роман Рубанов і прес-секретар Кіра Ярмиш, передає Медуза.

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На сім діб були заарештовані люди, які відповідали за відеотрансляцію про протестів на ютуб-каналі «Навальний LIVE» - Оксана Бауліна (головний редактор і продюсер), Володимир Бузін, Владислав Мосін, Катерина Кенарева, Ганна Ревоненко; Олексій Лапышев був засуджений до п'яти діб арешту.

По сім діб також отримали співробітники передвиборного штабу Олексія Навального: Антон Глембо, Костянтин Широков, Сергій Горькаев, активістка Катерина Мельникова. Глава штабу Леонід Волков був засуджений до 10 діб арешту.

Співробітниця ФБК Марія Захарова і член ефірної команди Олексій Бахрушин були оштрафовані на тисячу рублів. Засідання суду по справі співробітника ФБК Руслана Аблякімова було перенесено на наступний день.

Також Медуза пише, що Тверський суд Москви заарештував главу московського відділення Партії прогресу, співробітника Фонду боротьби з корупцією Миколи Ляскіна на 25 діб. Ляскіна, якого після затримання відвезли в лікарню зі струсом мозку, визнали винним у повторному порушенні порядку проведення акції.

Нагадаємо, за останніми даними, на антикорупційних мітингах у Москві затримали 933 людини. Серед затриманих є, в тому числі й неповнолітні.