В Іраку вбито "міністра з війни" ІДІЛ - Reuters

В Іраку вбито бойовика Айяда Аль-Джумейлі, який вважається "заступником" лідера ІДІЛ Абу Бакра Аль-Багдаді. Про це повідомило державне телебачення Іраку з посиланням на військову розвідку країни, передає Reuters.

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Аль-Джумейлі, як йдеться у повідомленні, був убитий з іншими командирами ІДІЛ під час атаки іракських ВПС недалеко від кордону із Сирією, в районі Аль-Каїм. При цьому дата цієї операції не називається.

Бойовик вважався правою рукою лідера ІДІЛ та "міністром з війни". Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня в іракському місті Мосул унаслідок авіаудару сил міжнародної коаліції загинули понад сто осіб.