Саакашвілі заявив про перемогу

Президент Грузії Михайло Саакашвілі оголосив про перемогу правлячої партії "Єдиний національний рух" на виборах до органів місцевого самоврядування, повідомляє агентство РІА Новости.

"Я щасливий заявити, що "Єдиний національний рух" отримав переконливу перемогу на цих виборах", - сказав Саакашвілі.

Він послався на дані опитувань, організованих грузинськими ЗМІ, які, за його словами, засвідчують, що в результаті голосування партія одержала більше голосів, ніж на тих виборах, що привели її до влади.

"Це відповідь скептикам і пліткарям, які кажуть про розчарування людей після приходу до влади нинішнього керівництва", - наголосив президент Грузії.

За даними опитування "Бізнесконсалтінг груп", за "Єдиний національний рух" проголосували 56,4 відсотків опитаних. Слідом за лідером з 8,1 відсотка йде блок "Давіташвілі, Хідашелі, Бердзенішвілі", на третьому місці Лейбористська партія, яка набрала 5,2 відсотка голосів. Замикає четвірку лідерів партія "Промисловість врятує Грузію", вона набрала 5,2 відсотка.

За даними цього опитування, чотиривідсотковий бар`єр не змогли подолати партія "Шлях Грузії", очолювана колишнім міністром закордонних справ Грузії Саломе Зурабішвілі, і Національна ідеологічна партія.

Лента.ру