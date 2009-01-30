Глава уряду Російської Федерації Володимир ПУТІН пообіцяв вирішити газову проблему Польщі, яка після відновлення газових поставок через Україну 20 січня продовжує недоотримувати 7 млн. кубометрів газу за контрактом із швейцарським трейдером RosUkrEnergo.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК, який сьогодні зустрічався з В.ПУТІНИМ у Швейцарії, де вони обоє брали участь в Світовому економічному форумі в Давосі.

«Маю велику надію, що після декларації прем’єра ПУТІНА проблема із доставкою газу, мабуть, буде вирішена», - сказав польський прем’єр.

«Я почув таку декларацію після того, як фірма RosUkrEnergo вийшла з контракту з Польщею», - додав Д.ТУСК, якого цитує TVN 24.

Як повідомляв УНАІН, Польща з 7 січня по 22 січня щодоби не отримувала 14 млн. кубометрів газу, законтрактованого у RosUkrEnergo та “Газпрому”.

Газпромівські поставки відновились, але країна досі не отримує 7 млн. кубометрів газу RosUkrEnergo, 50% акціями якого володіє «Газпром».

28 січня газета « Комерсант » написала, що російський « Газпром » вимагає від польської національної нафтогазової компанії PGNIG уступок щодо ставки на транзит російського газу газопроводом «Ямал-Європа» для додаткових поставок (які мали б покрити нестачу за контрактом з RosUkrEnergo, співвласником якого є «Газпром»).

Польща за контрактом з RUE з листопада 2006 року щороку отримувала близько 2,5 млрд. кубометрів газу.